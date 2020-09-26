Тюремщик заявил о желающих «подоить» Ефремова в колонии

Он убежден, что таких будет много, ведь все знают известного актера.

Экс-сотрудник исправительной колонии Калужской области заявил, что в колонии найдется много желающих «подоить» известного актера Михаила Ефремова. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Тюремщик рассказал, что начальник колонии должен объяснить артисту правила поведения. Ему посоветуют не ввязываться в сомнительные затеи, а также не употреблять наркотики. Также некоторые сидельцы много пьют. Тюремщик добавил, что Ефремова вряд ли дадут в обиду, так как сотрудникам колонии не нужна огласка в СМИ и лишние проблемы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пашаев возмутился из-за обвинений нового адвоката Ефремова. Филиппов считает, что коллега вел себя не этично и давил на своего подзащитного.