Пластический хирург объяснил, в чем ошибка Веры Алентовой

Актриса внезапно помолодела, но при этом сделана процедура не совсем качественно.

Актриса Вера Алентова легла под нож хирурга, после чего преобразилась и помолодела на несколько лет. Об этом сообщает Пятый канал. Пластический хирург Александра Вдовина, комментируя перемены звезды, заявила, что она допустила серьезную ошибку. Недостаточно разгладить морщины, нужны также улучшить качество и текстуру кожи. Для этого проводят аппаратные косметологические процедуры, но Алентова от них почему-то отказалась.

По предварительным данным, актриса не может позволить себе поход к специалисту, так как он стоит 200 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге пластические хирурги заплатили пациенту за неудачную операцию. Во время оказания медпомощи были допущены ошибки.