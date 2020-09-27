Посольство Армении в России обратилось к своим гражданам с просьбой не поддаваться на провокации

Сложившаяся ситуация в Нагорном Карабахе обеспокоила членов дипломатического представительства Армении в РФ.

В воскресенье, 27 сентября, посольство Армении в РФ опубликовало официальное обращение в социальной сети Facebook для своих соотечественников, проживающих в России.

В посольстве попросили граждан Армении тщательно проверять получаемую информацию о конфликте и не поддаваться на различные провокационные действия. В частности, в дипмиссии предостерегли армян от участия в сомнительных сборах.

В сообщении отмечается, что в медиапространстве стали активно появляться вбросы ложной информации, которая призвана спровоцировать граждан Армении на незаконные действия.

Напомним, между Арменией и Азербайджаном с новой силой разгорелся конфликт из-за спора о принадлежности Нагорного Карабаха. Обе стороны, к несчастью, решили задействовать оружие. В воскресенье стало известно, что в Армении введено военное положение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Нагорного Карабаха объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.