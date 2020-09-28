Друг Королевой объяснил, почему она простила Тарзана

Певица якобы приняла бодибилдера таким, какой он есть, еще несколько лет назад.

Аноним, называющий себя другом певицы Наташи Королевой, рассказал, почему она решила простить Тарзана. Он убежден, что артистка знала, на что идет, когда выходила замуж за стриптизера. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Мужчина отметил, что певица была согласна с тем, что ее муж по вечерам будет развлекать других дам, демонстрируя им свое тело. Королева, считает ее друг, понимала, что периодически случается «продолжение банкета».

Он добавил, что артистка будет и дальше закрывать глаза на происходящее, ведь «секса хватает на всех». Напоминаем, что Тарзан публично признался в измене, отметив, что перед интимной связью его заставили принять наркотические вещества.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Королёва впервые прокомментировала измены Тарзана. Певица считает, что в ее семье наступил кризисный момент.