Друг семьи объяснил, почему Королева прощает измены Тарзана

Друг семьи объяснил, почему Королева прощает измены Тарзана
Тарзан и Наташа Королева. Фото: instagram.com/tarzan___official/

Друг Наташи Королевой и Сергея Глушко рассказал, почему звездная пара остается вместе после многочисленных фактов измен со стороны Тарзана.

Все дело в том, что Королева прекрасно знает сущность своего избранника и принимает все его похождения. Тяга к проявлению любви к другим женщинам у Глушко никогда не была сюрпризом для певицы. Более того, с пониманием данного факта она и выходила замуж.

Поэтому, ожидать громкого развода после 20 лет брака из-за слухов о изменах, которые явно присутствовали и до недавнего скандала, фанатам пары не стоит. Об этом сообщает KP.RU с ссылкой на друга звездной семьи.

Напомним, не так давно все медиапространство оказалось взбудоражено появившимися подробностями личной жизни Королевой и Тарзана. Певица даже обращалась в полицию по факту кражи драгоценностей, которые якобы прихватили с собой любовницы Глушко из их общего дома. Позже интервью неожиданно начала давать неизвестная девушка, заявившая о продолжительной интимной связи со стриптизером.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Королёва впервые прокомментировала измены Тарзана.

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