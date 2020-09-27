Студента, забравшегося на крышу Александринского театра, задержан

Парень пришел в театр, чтобы посмотреть спектакль, но в результате оказался на крыше.

Сегодня, 27 сентября, прохожие на крыше Александринского театра увидели сразу несколько людей. Они вызвали сотрудников правоохранительных органов, которые оперативно отреагировали на происходящее. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

На крыше находились несколько молодых людей. Один из них, парень 19 лет, оказался студентом. Когда его задержали, он заявил, что пришел в театр как зритель – это позволило ему подняться на седьмой ярус, а затем проникнуть под кровлю. На крышу студент отправился ради красивой фотографии.

Отмечается, что двое спустились вниз без наручников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что московские театры будут штрафовать за зрителей без масок.