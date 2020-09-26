Московские театры будут штрафовать за зрителей без масок

Наказание составит до полумиллиона рублей.

Московские театры будут штрафовать, если сотрудники не проследят, чтобы зрители приходили на спектакли без средств индивидуальной защиты. Наказание составит до полумиллиона рублей, об этом сообщает оперативный штаб столицы в официальном Telegram-канале.

Первым расплатиться «рублем» может дом культуры им. Зуева. Туда пришли с проверкой сотрудники Роспотребнадзора и были неприятно удивлены. Эксперты просят граждан соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить распространения коронавируса во время массовых мероприятий.

«Сегодня мы все находимся снова под большой угрозой, особенно в зоне риска находится наше старшее поколение, те люди, которые составляют существенную часть зрительской аудитории, люди преданные искусству, те, которые посещают театр много лет»,

— сказал Кибовский.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собянин попросил полицию Москвы не штрафовать пожилых людей за выход из дома.