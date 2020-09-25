Собянин попросил полицию Москвы не штрафовать пожилых людей за выход из дома

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к полиции с целью воздержаться от применения штрафов, связанных с коронавирусом к пожилым людям.

При этом градоначальник напомнил о важности соблюдения масочного режима в общественных местах и транспортных средствах. Об этом сообщается на официальном сайте Сергея Собянина.

Отметим, что за нарушение ограничительных мер жителей города могут не впустить в магазин или другие заведения. Что касается выхода из дома, то мэр поддержал желание горожан находиться на улице.

Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. А значит – выходить из дома не является нарушением.

За последние сутки количество заражённых коронавирусной инфекцией значительно увеличилось. По данным оперштаба на 25 сентября, выявлено 7212 новых случаев. День назад их было – 6 595.

На данный момент именно Москва является рекордсменом по количеству заболевших – 1 560 новых пациентов за сутки. В Петербурге коронавирус диагностирован у 224 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле отреагировали на увеличение заболеваемости коронавирусом в России.