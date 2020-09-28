Невролог назвал нетипичные признаки скорого инсульта

О том, что приближается инсульт могут говорить не только нарушение равновесия, расстройство речи и асимметрия лица. Об этом рассказал доцент кафедры неврологии и нейрохирургии КГМУ Рустем Гайфутдино.

По его словам, на микроинсульт также указывают гипертонический криз, высокое давление, головная боль, сопровождающаяся рвотой, двоение в глазах, заторможенность, гипертонии и нарушение координации.

Как сообщили РИА Новости, указанные признаки должны стать поводом для обращения к врачу. В случае инсульта необходимо оказать человеку первую медпомощь в первые девяносто минут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что риск рака и инсульта можно вычислить по внешности. Оказалось, что мужчины с короткими относительно указательных безымянными пальцами находятся в группе риска и по злокачественным опухолям предстательной железы.