В Буграх задержали мигранта, пристававшего к школьнице в лифте

Неизвестный пристал к девочке в лифте. Фото: unsplash.com

Неизвестный пристал к девочке в лифте. Фото: unsplash.com

Во Всеволожском районе Ленобласти мужчина напал на девочку в лифте жилого дома. Полицейские задержали подозреваемого в преступлении.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 сентября, в поселке Бугры. В отдел полиции обратилась 28-летняя жительница с заявлением о том, что неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее сестры, 2005 года рождения.

Как стало известно gazeta.spb.ru, прибывшие полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий из Узбекистана. Безработный мужчина на территории РФ на миграционном учете не состоит.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге электромонтер сам сдался полиции после полового сношения со школьницей. В полицию обратилась мать несовершеннолетней.