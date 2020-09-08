В Петербурге электромонтер сам сдался полиции после полового сношения со школьницей

В Петродворцовом районе Петербурга мужчина совершил половое сношение с несовершеннолетней.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 7 сентября. В отдел полиции обратилась 34-летняя женщина, проживающая в деревне Низино в Ломоносовском районе Ленобласти. Она рассказала, что 32-летний мужчина, работающий электромонтером контактной сети ОАО «РЖД», совершил половое сношение с ее 15-летней дочерью.

Как стало известно gazeta.spb.ru, заявительница добавила, что все произошло 24 июля в квартире мужчины, расположенной в Петергофе.

В день заявления злоумышленник сам сдался полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали экскаваторщика, стрелявшего по мигрантам. Стражи порядка выяснили, что 35-летний машинист выстрелил в 29-летнего гражданина Киргизии.