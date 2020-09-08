В Петербурге задержали экскаваторщика, стрелявшего по мигрантам

В Кировском районе Петербурга машинист экскаватора выстрелил в мигранта. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел ночью 7 сентября у дома №60/1 по проспекту Маршала Жукова. Прибывшие стражи порядка выяснили, что 35-летний машинист выстрелил в 29-летнего гражданина Киргизии.

Как стало известно gazeta.spb.ru, пострадавшего осмотрели медики, после чего отпустили в удовлетворительном состоянии, у него диагностировали ушибленную ссадину грудины.

У стрелка изъяли травматический пистолет. Также выяснилось, что в прошлом он привлекался к уголовной ответственности за покушение на кражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожилая петербурженка перевела «банковским мошенникам» более 1,2 миллиона.