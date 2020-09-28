В России впервые с июня выявлено более 8 тысяч инфицированных коронавирусом

Коронавирус все еще представляет существенную эпидемиологическую угрозу. Фото: pixabay.com

Коронавирус все еще представляет существенную эпидемиологическую угрозу. Фото: pixabay.com

В России ежедневно обновляются данные о числе инфицированных Covid-19. За последние сутки в стране выявили 8 135 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом стало известно в понедельник, 28 сентября. Впервые за три месяца на территории России за сутки выявили свыше 8 тыс.инфицированных коронавирусом больных.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, общее число заболевших возросло до 1 159 573. За сутки в стране выздоровели 2 702 пациента, 61 — скончался. У 27 % вышеперечисленных граждан не имелось клинических проявлений болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подхватили еще 237 человек.