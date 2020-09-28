В Петербурге коронавирус подхватили еще 237 человек

Коронавирусная инфекция нового типа продолжает набирать обороты. В Северной столице за сутки специалисты выявили 237 инфицированных. По всей стране зафиксировано 8 тыс. 135 случаев заболевания в 84 российских регионах.

Об этом стало известно в понедельник, 18 сентября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, в Ленобласти за последние сутки Covid-19 подтвердился еще у 63 жителей. Всего в стране с начала пандемии медики выявили 1 млн 159 тыс. 573 заболевших.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, за минувшие сутки в Петербурге обследовали 15 646 человек.