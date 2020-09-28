В Петербурге за сутки на коронавирус обследовали 15 646 человек

В Петербурге за сутки на коронавирус обследовали 15 646 человек
Тесты на коронавирус. Фото: Pixabay

В Петербурге продолжают ежедневно проверять горожан на коронавирус. За минувшие сутки в городе обследовали 15 646 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 28 сентября. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, под меднаблюдением находится 1291 человек. Из них 23 — в обсерваторе, 506 — контактные, 762 — на самоизоляции.

Обработано 159 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врач дал пять простых советов по защите от коронавируса.

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