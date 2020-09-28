Коронавирус увеличил спрос на переезды внутри России на 70%

В России из-за пандемии коронавируса вырос спрос на переезды внутри страны. Процесс миграции увеличился на 70% по сравнению с 2019 годом.

По данным онлайн-сервиса «Авито», жители крупных городов России стали переезжать чаще по сравнению с прошлым годом. Большая часть переездов пришлась на Москву, также аналитики выделяют Санкт-Петербург и Иркутск.

Отметим, что уже в мае этого года количество услуг по переезду сравнялось с показателями августа 2019. Как утверждают аналитики компании, связанно это с пандемией коронавируса. Многие россияне реализуют свой отложенный спрос на смену жительства или перебираются за город, из-за боязни нового карантина.

По статистике, чаще всего россияне переезжают в августе. Связанно это с возвращением людей с отпусков, дач и началом учебного года. В северных городах – Иркутск, Тюмень – пик переезда отмечается в начале осени, когда погода позволяет комфортно осуществить изменение места жительства. С наступлением холодов тенденция заметно снижается. Январь и февраль считаются месяцами затишья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что миграция граждан Средней Азии в Россию имеет высокий спрос.