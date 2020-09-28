Курс доллара достиг 79 рублей впервые с апреля

Курс доллара достиг 79 рублей впервые с апреля
Курс доллара вырос. Фото: unsplash.com

Начало рабочей недели началось с падения курса рубля в ходе торгов. Впервые с начала апреля американский доллар вырос в цене до 79 рублей. Об этом свидетельствуют данный Московской биржи.

Об этом стало известно в понедельник, 28 сентября. По состоянию на 11:18 мск курс американской валюты вырос до 78,58 рубля, а незадолго до этого превысил показатель в 79 рублей. А курс евро на данный момент составляет 91,36 рублей. Этот показатель превысил максимальную отметку с января 2016 года.

На курс российской валюты влияет ситуация на нефтяном рынке. Стоимость «черного золота» в свою очередь падает на фоне роста случаев заражения коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские аналитики предсказывают укрепление рубля к концу года. По мнению аналитиков, при оптимистичных прогнозах курс рубля может достигнуть 70 рублей за доллар и 84 рублей за евро.

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