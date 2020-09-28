Назван регион, где большинство жителей ведут здоровый образ жизни

Назван регион, где большинство жителей ведут здоровый образ жизни
Жители регионов почти не пьют, не курят и много занимаются спортом. Фото: pixabay

На первом месте оказалась Республика Дагестан, которая не первый раз оказывается в лидерах рейтинга.

Эксперты составили рейтинг регионов России, жители которых чаще остальных ведут здоровый образ жизни. Об этом сообщает РИА Новости. Лидеры остаются неизменными на протяжении длительного времени – на первом месте оказалась Республика Дагестан, на втором Чеченская Республика, тройку лидеров замыкает Республика Адыгея. Также в пятерку вошли Краснодарский край и Кабардино-Балкарская Республика.

Регионы заняли первые места, так как население мало пьет и почти не курит. В Дагестане при этом еще и любят заниматься спортом. Также жители перечисленных регионов почти не заняты на работе с вредными или опасными условиями труда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Мясников назвал неактуальные правила ЗОЖ.

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зож рейтинг республика дагестан


 

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