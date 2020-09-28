Такси в Петербурге подключат к системе «Безопасный город» для борьбы с нелегалами

В Санкт-Петербурге всех водителей такси подключат системе «Безопасный город». Речь идет только о водителях с лицензией. Это произойдет до конца 2021 года.

До конца следующего года в Северной столице все таксисты будут занесены в систему «Безопасный город». Как сообщил глава петербургского комитета по транспорту Кирилл Поляков, информационно-аналитический центр и ведущие агрегаторы такси уже подписали соответствующее соглашение.

Система будет отображать местоположение таксиста и его текущий статус — — «свободен и принимает заказы», «занят без пассажира», «занят с пассажиром». Информация будет передаваться со скоростью 15 секунд. С помощью этой системы у пассажиров будет возможность проверить, есть ли у таксиста лицензия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян призывают готовиться к резкому повышению цен на такси.