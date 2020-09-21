Россиян призывают готовиться к резкому повышению цен на такси

Необходимость официального трудоустройства водителей такси в штат как агрегаторов, так и таксопарков может спровоцировать рост стоимости поездок более чем на 20%.

На данный момент таксисты работают, регистрируясь в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых. Таким образом, водители фактически остаются незащищенными трудовым законодательством, но, в то же время, могут и сами его нарушать. Общественные активисты призвали предоставить таксистам право на заключение трудовых договоров.

Однако, если верить исследованиям экспертов Института Гайдара, издержки агрегаторов в таком случае вырастут на 30%, тогда как спрос сократится практически на 25%, пишет «Лента.ру». Наиболее благоприятным сценарием развития событий с экономической точки зрения является вариант, при котором большая часть водителей останутся самозанятыми.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге появится водное такси.