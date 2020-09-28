«Беглов, спаси сквер!»: петербуржцы просят помощи губернатора в борьбе за зеленую зону на Октябрьской набережной

В Петербурге жители ЖК «Полис на Неве» и близлежащих домов взывают к помощи губернатора Александра Беглова: в Невском районе вместо благоустроенного сквера может появиться коммерческая парковка.

Вот уже месяц инициативные петербуржцы стараются привлечь внимание общественности и властей к проблеме уничтожения зеленой зоны в Невском районе. А всю последнюю неделю в городе проходили одиночные пикеты, участниками которых становились молодые люди с плакатами «Беглов, спаси сквер!». Одна из таких акций 28 сентября прошла рядом с редакцией Gazeta.SPb.ru — активисты обратились за помощью в наше издание. «Мне это важно, — рассказал участник пикета Владимир, — я живу в доме на Октябрьской набережной, 44». Речь о ЖК «Полис на Неве» от группы компаний «Полис групп»: на его придомовой территории, по проекту планировки и плану застройщика, должен был появиться сквер с небольшим количеством парковочных мест. Однако участок на три года оказался в аренде у гаражно-стояночного кооператива «Автодом».

«Причем за смешные деньги — 23 тыс. рублей. Я понимаю, если бы его сдали за «нормальную» сумму и сказали жителям: потерпите три года — мы потом организуем вам благоустройство. Но такого даже близко нет. Просто кто-то зарабатывает деньги, а жители будут терпеть под окнами коммерческую стоянку», — рассказал корреспонденту Gazeta.SPb.ru еще один инициативный житель Михаил Пимонов.

Сейчас участок, где должен был быть разбит сквер, заасфальтирован. Правда, машин там пока нет, говорит Михаил. Но территория напоминает «зону отчуждения». Кроме того, стоянка организована практически вплотную к дому: «Нарушены все нормы, какие только можно — нет даже пожарного проезда», — считает петербуржец.

Чтобы поинтересоваться, почему вместо обещанного сквера у дома №44 по Октябрьской набережной появилась парковка и есть ли возможность разбить зеленую зону где-то еще, корреспондент Gazeta.SPb.ru попытался дозвониться в PR-службу группы компаний «Полис групп», но трубку, к сожалению, никто так и не взял.

Сейчас горожане помимо пикетов активно пишут обращения депутатам, местным и городским властям. Так, жителей Октябрьской набережной, 44 поддержал глава администрации Невского района Алексей Гульчук, который попросил комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) расторгнуть договор с «Автодомом». Однако активистам нужна встреча с губернатором Александром Бегловым. Петербуржцы верят, что он поможет разрешить вопрос быстрее. В противном случае проблема лишь растянется во времени.

Отметим, что подобные одиночные пикеты уже прошли у резиденции полномочного представителя президента РФ по Северо- Западному федеральному округу и Смольного.