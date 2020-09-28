Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым просит признать ее потерпевшей

Гражданская жена погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым Ирина Стерхова подала жалобу в Пресненский суд.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Пресненского суда, Ирина Стерхова требует признать ее потерпевшей по уголовному делу об аварии. Известно, что незадолго до трагедии состоящая в браке с погибшим Сергеем Захаровым Маргарита Захарова подала в суд на развод с ним. Однако после его гибели дело о разводе было прекращено.

Напомним, московский Пресненский суд 8 сентября вынес приговор Михаилу Ефремову по делу смертельном ДТП. Его признали виновным в гибели Захарова и приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семья актера Михаила Ефремова, который отбывает наказание за смертельное ДТП, планирует подать в суд на бывшего адвоката Эльмана Пашаева.