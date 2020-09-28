Песков прокомментировал рост числа случаев коронавируса в России

Он отметил, что местные власти должны решать, как поступать в разных регионах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отреагировал на рост числа случаев коронавируса в стране. Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что ситуация требует особого внимания оперштабов и самих граждан.

Песков добавил, что в разных регионах ситуация складывается по-разному и как поступать должны решать губернаторы. Им для этого дали особые полномочия на фоне пандемии, которые главы регионов должны реализовывать. Пресс-секретарь рассказал, что россияне обязаны тщательнее следить за соблюдением мер предосторожности. Благодаря этому удастся предотвратить распространение коронавируса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кудрин предсказал новые ограничения по коронавирусу в России. Он добавил, что в некоторых отраслях снова появятся определенные экономические сложности.