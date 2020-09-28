Американский суд отсрочил запрет на скачивание TikTok

Пока что граждане США могут пользоваться сервисом.

Суд США отсрочил запрет на скачивание TikTok, заблокировав распоряжение администрации Дональда Трампа. Отмечается, что на этом настаивала компания ByteDance, владеющая приложением. Об этом сообщается в документах, опубликованных в электронной базе суда округа Колумбии.

Напоминаем, что запрет предполагал блокировку соцсети еще 20 сентября. Вероятная покупка приложения американской компанией сделает его доступным для пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Трамп дал добро на сделку по покупке TikTok компанией Oracle. Предполагается, что американский сегмент социальной сети сохранит свое название.