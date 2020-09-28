Дайверы-саперы очистили водоемы Гатчины до конца 2022 года

В Ленинградской области гатчинские водоемы будут очищены от взрывоопасных предметов дайверами-саперами.

Как сообщили областном правительстве, работы по поиску взрывоопасных предметов идут на территории государственного музея-заповедника «Гатчина», будут обследованы акватории реки Теплая, озера Белого и Карпина пруда, а также прилегающих территорий.

Взрывоопасные предметы ищут, чтобы впоследствии провести безопасные работы по расчистке водоемов от водных отложений. Водолазы обследовали большой объем акватории, каких-либо опасных предметов обнаружено не было.

Сама расчистка водоемов начнется после полного завершения работ по поиску взрывоопасных предметов.

Также сейчас готовится документация по расчистке озер Черное и Филькино и ручья Безымянного в Приоратском парке.

Очистку всех водоемов должны закончить до конца 2022 года.

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