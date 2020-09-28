В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля

В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля
В том, что рубль вернет утерянные позиции, Песков не сомневается. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что наблюдающееся сейчас падение рубля — обычная рыночная волатильность.

Отметим, что за последние несколько дней российская валюта существенно уступила доллару и евро: курс американской валюты впервые с апреля поднялся до 79 рублей, а курс евро и вовсе подскочил выше 91 рубля, перешагнув максимум января 2016 года. Официальные прогнозы на 29 сентября выросли на два рубля — до 78,67 рублей за доллар и 91,48 рублей за евро.

Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что за каждым периодом падения наблюдается восстановление курса валюты, поэтому нынешние колебания являются обычной рыночной волатильностью. «Другое дело, в какие сроки это [усиление рубля] произойдет», — отмечает Песков.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российское подсолнечное масло резко подорожает.

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