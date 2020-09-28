В Кремле прокомментировали ослабление курса рубля

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков считает, что наблюдающееся сейчас падение рубля — обычная рыночная волатильность.

Отметим, что за последние несколько дней российская валюта существенно уступила доллару и евро: курс американской валюты впервые с апреля поднялся до 79 рублей, а курс евро и вовсе подскочил выше 91 рубля, перешагнув максимум января 2016 года. Официальные прогнозы на 29 сентября выросли на два рубля — до 78,67 рублей за доллар и 91,48 рублей за евро.