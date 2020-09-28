В России преодолевает максимумы цена на подсолнечное масло

В России преодолевает максимумы цена на подсолнечное масло
Цены на российское масло в мире резко растут, в связи с этим крупные импортеры могут выбрать других поставщиков. Фото: pixabay.com

Стоимость подсолнечника и подсолнечного масла в России с августа 2020 года выросла на 35% и 22% соответственно.

Таким образом, теперь стоимость тонны подсолнечника составляет 30,34 тысячи рублей и 71 тысячу рублей необходимо заплатить за приобретение тонны масла из его семян, передает «Коммерсантъ». Эксперты считают, что резкое подорожание обусловлено ослаблением рубля и активной торговлей растительных масел на мировых рынках. Кроме того, новый урожай подсолнечника находится по угрозой.

Некоторые специалисты добавляют, что цены на подсолнечник и растительное масло достигли пика и сейчас стоит ждать «отката», однако на рынке склоняются к продолжению роста. По состоянию на 25 сентября стоимость подсолнечного масла (71 тысяча рублей за тонну) достигла рекордного показателя с февраля 2016 года, когда цена составляла 59 тысяч рублей за тонну.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что курс доллара впервые с апреля поднялся до 79 рублей.

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