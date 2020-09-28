Ленинградской области на дорожные постройки выделят 350 млн рублей

Для строительства мостовых переходов через Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье будет предоставлено 350 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Федеральные средства будут направлены на большие дорожные постройки в рамках программы «Развитие транспортной системы». Возведение мостов началось в конце прошлого года. Сейчас на обоих объектах ведется устройство опор.
По проекту, протяженность нового двухполосного моста через Свирь составит 727 метров, подъездных путей — почти 2 километра, ширина проезжей части — 7,5 метров. В общей сложности стоимость проекта составляет порядка 7 млрд рублей.
Отметим, что строительство новых мостовых переходов потребовалось из-за значительного увеличения интенсивности движения легкового и грузового транспорта.
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