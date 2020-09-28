В Петергофе приведут в порядок Верхний сад

В Петергофе приведут в порядок Верхний сад
Петергоф. Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"

Верхний сад Петергофа, расположенный между Санкт-Петербургским проспектом и Большим Петергофским дворцом, получит новый облик после реставрационных работ.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», последний раз подобные работы проводились около 50 лет назад. Все работы по реставрации Верхнего сада планируют закончить к декабрю 2023 года.

Заместитель гендиректора ГМЗ «Петергоф» по техническому обслуживанию Ваган Бабаян рассказал, что сейчас ведутся работы по ремонту исторического коллектора Петергофа, который со временем утратил герметичность.

Он также уточнил, что в скором времени в Верхнем саду начнут ремонтировать ограды и ворота Верхнего парка, беседки, инженерные сети, установят ливневую и дренажную канализацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что геофизики помогут найти утраченную статую Ниобеи в «Царском Селе».

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