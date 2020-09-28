В Петербурге на карантин в школах ушло 34 класса

В Северной столице продолжают переводить школьников на дистанционное обучение из-за выявления случаев ОРВИ и коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях.

В понедельник, 28 сентября, в комитете по образованию сообщили о том, что ученики еще восьми классов временно прекратили очное обучение из-за выявления заболевших инфекциями. Таким образом, на карантин в настоящее время отправлены уже 34 класса из 11 городских школ. Также, аналогичные меры коснулись и одного детского сада.

Стоит отметить, что речи об обратном переводе всех школ на дистанционное обучение не ведется. Все дело в том, что в городе ожидали подъем заболеваемости. К счастью, система здравоохранения продолжает успешно справляться с пандемией, поэтому возвращать коронавирусные ограничения местные власти пока не планируют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге коронавирус подхватили еще 237 человек.