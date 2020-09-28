Суд Петербурга не внял стихам двоих «закладчиков» и отправил их в колонию на 23,5 года

Суд Колпинского района в понедельник, 28 сентября, вынес приговор Александру Лемехову и Виталию Ерошкину, признанным виновными в сбыте наркотических веществ.

Согласно материалам дела, преступники являлись частью организованной группировки, причастной к нелегальному обороту наркотиков. Мужчины выполняли роль «закладчиков», они прятали фасованный «товар» в местах, откуда вещества забирали покупатели. Александр Лемехов, помимо прочего, привлекал к преступной деятельности новые лица.

Злоумышленники орудовали в Петербурге с августа 2017 по апрель 2018 года. В основном они продавали метадон и за этот период успели сделать, как минимум, 603 закладки. Обвиняемые решили попробовать «задобрить» суд, написав трогательные стихи и нарисовав умилительного кота, а также рассказав о своем глубоком раскаянии. Правосудие, однако, осталось глухо к преступникам и Ерошкина приговорили к 11,5, а Лемехова — к 12 годам колонии строгого режима.