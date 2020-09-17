В Ленобласти полицейские раскрыли нарколабораторию полного цикла

В поселке Агалатово Всеволожского района Ленобласти полицейские нашли частный дом, в котором производили, фасовали и затем продавали синтетические наркотики.

В качестве канала сбыта преступники использовали даркнет, передавая «товар» покупателям с помощью «закладок». Несколько дней назад, 14 сентября, полицейские остановили «Митцубиси Лансер», за рулем которого находился 21-летний уроженец города Кириши. В машине нашли более 190 свертков с неизвестным веществом, оказавшимся наркотиком «Альфа ПВП».

Правоохранители поняли, что преступник действовал на один и вычислили склад, где производили и хранили запрещенные вещества. На месте нарколаборатории задержали еще двоих злоумышленников, 25 и 22 лет. Оба также из города Кириши. В ходе обысков изъяли, в общей сложности, около 25 кг наркотиков, весы, упаковочные материалы и многое другое. Часть наркотиков, рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, была спрятана за диваном. Их удалось найти, благодаря служебной собаке по кличке Зайка. Возбуждены уголовные дела, всех троих мужчин оставили под стражей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Московском вокзале задержали продавца наркотиков, который скрывался от правосудия 8 лет.