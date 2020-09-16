На Московском вокзале задержали наркоторговца, который был в розыске 8 лет

В Северной столице на Московском вокзале в среду, 16 сентября, задержали гражданина РФ, восемь лет скрывавшегося от правосудия.

Об этом оперативно оповестили в пресс-службе городского управления МВД на транспорте. По информации правоохранительных органов, сотрудники транспортной полиции, проверяя документы, обнаружили, что 32-летний петербуржец находится в федеральном розыске.

Выяснилось, что мужчина в течение восьми лет скрывался от стражей порядка — его обвиняют в незаконном обороте наркотических веществ. Сейчас злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания. Дальнейшая его судьба решается правоохранителями.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Северной столицы, организовавшая в своей квартире наркопритон, отправится под суд. Наказание ей назначит Кировский районный суд.