Пулковский парк благоустроят по просьбам петербуржцев

Жители Московского района обратились к вице-губернатору Петербурга Николаю Бондаренко с предложениями по облагораживанию Пулковского парка.

На прошлой неделе Бондаренко посетил Московский район, в рамках объезда объектов благоустройств, и пообщался с местными жителями. Также, в ходе встречи председатель молодежного совета Константин Рыжов представил концепцию благоустройства Пулковского парка, которую разработали молодые архитекторы. Ожидается, что зеленая зона в перспективе может стать объектом притяжения для многих отдыхающих и комфортным местом для проведения различных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Пожилые люди в свою очередь отметили необходимость увеличения количестве скамеек в парке.

Глава Московского района Владимир Ушаков заявил, что уже в 2020 году в парке произойдут изменения — появится новая детская площадка, а также будет налажено освещение. Все работы будут проведены в рамках реализации проекта «Твой бюджет».

Напомним, парк был открыт в 1989 году. Изначально он назывался Парк Городов Героев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцам рассказали, как проходит благоустройство набережной Карповки.