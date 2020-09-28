Семак провел с «Зенитом» 100 матчей в качестве главного тренера

Семак провел с «Зенитом» 100 матчей в качестве главного тренера
Семак тренирует футболистов "Зенита" с мая 2018 года. Фото: Baltphoto

Наставник петербургского клуба «Зенит» Сергей Семак достиг юбилейной отметки в 100 матчей в рамках тренерской работы с командой.

Отметим, что попробовать себя в роли тренера сине-бело-голубых Семак смог еще в 2014 году, когда был назначен исполняющим обязанности главного наставника команды. Тогда «Зенит» вместе с Семаком провел две встречи — с ЦСКА и «Боруссией».

Позднее, в мае 2018 Семаку официально предложили стать главным тренером «Зенита». Тогда пятикратный чемпион России вступил в должность, сменив итальянского специалиста Роберто Манчини.

В 100 матчах с Семаком «Зенит» победил 64 раза, 21 раз проиграл, а также 15 раз сыграл вничью. Ворота противников петербургская команда поразила 194 раза. Пропущено было 93 гола.

Семак помог клубу стать победителем чемпионата России, завоевать Кубок и Суперкубок страны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пять футболистов «Зенита» попали в заявку сборной России на матчи Лиги наций.

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"Зенит" матчи сергей семак


 

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