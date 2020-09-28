Искусственный интеллект научили распознавать одиноких людей по речи

Ученые из Калифорнийского университета Сан-Диего смогли с помощью технологий понять, насколько одинокими являются люди в домах престарелых.

Зачастую, понять в депрессии человек или нет окружающие не в силах. Но известно, что ее развитию способствует чувство одиночества, пагубно влияющее на настроение. Американские специалисты решили научить искусственный интеллект по речи определять степень одиночества людей для оказания им своевременной помощи.

Для проведения исследования ученые пообщались с людьми из домов престарелых. Специальная программа изучила их речь и пришла к неутешительным выводам — у 85% людей выявили средние и тяжелые степени одиночества и склонность к депрессии. Понять это позволила интонация, с которой общались участники эксперимента. Результаты работы были опубликованы в журнале American Journal of Geriatric Psychiatry.

Известно, что ученые считают, что программа сможет более точно определять состояние человека, нежели чем психологи. Все дело в беспристрастности искусственного интеллекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что искусственный интеллект научился определять качество романтических отношений.