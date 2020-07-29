Искусственный интеллект научился определять качество романтических отношений

«Результаты показали, что характеристики, отражающие собственное восприятие отношений (например, степень конфликтности, привязанность), предсказывают до 45% отклонений в оценке качества отношений в начале каждого из исследований», – отмечают авторы исследования. Фото: pixabay.com

«Результаты показали, что характеристики, отражающие собственное восприятие отношений (например, степень конфликтности, привязанность), предсказывают до 45% отклонений в оценке качества отношений в начале каждого из исследований», – отмечают авторы исследования. Фото: pixabay.com

Искусственный интеллект, проанализировав 11 тысяч пар, состоящих в отношениях, выяснил основные критерии крепкой романтической связи.

Помогли алгоритму справиться с этой задачей специалисты из Западного Университета в Канаде. Результатами исследования эксперты поделились в специализированном издании Proceedings of the National Academy of Sciences. С помощью искусственного интеллекта ученым удалось установить критерии, необходимые для качественных отношений.

Так, алгоритм считает, что главными для счастливых отношений факторами являются верность, откровенность, взаимоуважение, общие привычки, чувство юмора и совместный опыт. Кроме того, взаимодействие, которое партнеры выстраивают между собой, оказалось гораздо важнее изначальных личных характеристик каждого.

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