Дочь Виторгана умилила поклонников фотографией с 3-летним братом Платоном

Наследники Виторгана очень дружны между собой. Фото: instagram.com/polinavitorgan/

Наследники Виторгана очень дружны между собой. Фото: instagram.com/polinavitorgan/

Дочь актера Максима Виторгана Полина опубликовала в Instagram забавный снимок со своим братом и растрогала пользователей социальной сети.

Максим Виторган провел выходные вместе со своими детьми — Полиной и Платоном. Напомним, 24-летняя Полина была рождена в браке Виторгана с Викторией Верберг. Сын Платон родился в последнем браке актера с журналисткой Ксенией Собчак.

Наследники актера отлично ладят и всегда радуются совместному времяпрепровождению. Фотографией с отдыха поделился и сам Виторган. На снимке Полина и Платон счастливо улыбаются, прижимаясь к другу другу щеками, находясь в салоне автомобиля.

Поклонники остались в восторге от новых фотографий. В комментариях под постом дочери Виторгана появилось множество комплиментов.

Отметим, в настоящее время Виторган встречается с актрисой Нино Нинидзе. Планирует ли пара вступать в законный брак и обзаводиться общими детьми — пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собчак впервые прокомментировала развод с Виторганом.