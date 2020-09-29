Дочь Виторгана умилила поклонников фотографией с 3-летним братом Платоном

Дочь актера Максима Виторгана Полина опубликовала в Instagram забавный снимок со своим братом и растрогала пользователей социальной сети.
Максим Виторган провел выходные вместе со своими детьми — Полиной и Платоном. Напомним, 24-летняя Полина была рождена в браке Виторгана с Викторией Верберг. Сын Платон родился в последнем браке актера с журналисткой Ксенией Собчак.
Наследники актера отлично ладят и всегда радуются совместному времяпрепровождению. Фотографией с отдыха поделился и сам Виторган. На снимке Полина и Платон счастливо улыбаются, прижимаясь к другу другу щеками, находясь в салоне автомобиля.
Поклонники остались в восторге от новых фотографий. В комментариях под постом дочери Виторгана появилось множество комплиментов.
Отметим, в настоящее время Виторган встречается с актрисой Нино Нинидзе. Планирует ли пара вступать в законный брак и обзаводиться общими детьми — пока неизвестно.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Собчак впервые прокомментировала развод с Виторганом.