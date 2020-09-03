Собчак впервые прокомментировала развод с Виторганом

Экс-супруги были вместе семь лет, а затем неожиданно расстались.

Телеведущая Ксения Собчак впервые рассказала, почему развелась с актером Максимом Виторганом. Подробностями она поделилась в интервью Агате Муцениеце на ее YouTube-канале.

Она считает, что главной причиной расставания стало желание двигаться в разных направлениях. Собчак заверила, что любила бывшего супруга, иначе бы не стала рожать от него сына. Телеведущая убеждена, что люди либо развиваются вместе, либо расходятся, так как «эта пропасть разрушит брак».

Собчак вспоминает, что ей было интересно общаться со своими друзьями, пока Виторган пел песни под гитару и ел шашлыки.

«Это было тяжелое решение. В какой-то момент ты понимаешь, что эта история закончилась»,

— добавила Собчак.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Собчак возглавила рейтинг блогеров, которые зарабатывают больше всех в Instagram.