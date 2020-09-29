Названа опасность смарт-часов

При взломе смарт-часов злоумышленники смогут получить всю личную информацию о пользователе – от прослушки разговоров до отслеживания передвижений.

Об этом рассказал ведущий менеджер по продвижению Crosstech Solutions Group Ильяс Киреев. В разговоре с РИА Новости, он отметил, что главная проблема подобных устройств – низкий уровень безопасности. При этом регулярного обновления систем безопасности в таком устройств нет.

Данные можно похитить и через Интернет, и через Bluetooth.

В связи с этим эксперт рекомендует регулярно обновлять программное обеспечение таких часов и не передавать через них важную информацию, в том числе данные банковских карт.

Ранее gazeta.spb.ru писала о любимых марках смартфонов основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга. Выяснилось, что он предпочитает пользоваться смартфонами марки Samsung. Такие смартфоны он использует последние несколько лет.