Марк Цукерберг рассказал о своих любимых марках смартфонов

Основатель социальной сети и, на сегодняшний день, гигантской корпорации Facebook Марк Цукерберг рассказал о своем любимом производителе смартфонов.

Об этом предприниматель упомянул в разговоре с блогером Маркусом Браунли, который выложил их беседу на своем YouTube-канале. Оказывается, Марк Цукерберг предпочитает пользоваться смартфонами марки Samsung. Он отметил, что пользуется ими последние несколько лет и является большим поклонником южнокорейского производителя.

Помимо прочего, создатель Facebook назвал важным преимуществом Samsung возможность работать на операционной системе Android, которую производит Google. Цукерберг считает важным для себя и сотрудников своей компании пользоваться разными устройствами на Android, нежели постоянно использовать iPhone, поддерживающий лишь iOS.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что iPhone 11, несмотря на свою стоимость, стал самым продаваемым смартфоном в мире.