В Петербурге пробы на коронавирус сдали еще 24 тысячи человек

В Петербурге медики каждый день берут пробы у горожан на коронавирус. За последние сутки такой тест успели сдать 24 390 человек.

Об этом во вторник, 29 сентября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в Петербурге.

Кроме того, уточняется, что медики следят за состоянием 1298 человек. Более 500 из них надзор врачей потребовался после того, как они пообщались с теми, у кого уже была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

Отметим, что еще 23 человек находятся в обсерваторе, а более 700 — на самоизоляции.

Единый региональный информационно-справочный центр за сутки также успели обработать 237 вызовов. Звонившие интересовались вопросами, связанными с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге пока не планируют возвращать коронавирусные ограничения. Об этом заявлял губернатор Северной столицы Александр Беглов. При этом он отмечал, что меру все-таки примут, если ситуация начнет быстро ухудшаться.