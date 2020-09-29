Число заболевших COVID-19 приближается к 43 тысячам

Число заболевших COVID-19 приближается к 43 тысячам
Названо число заболевших коронавирусом в Петербурге. Фото: Baltphoto

В Петербурге продолжает расти число заболевших коронавирусом. Показатель приближается к 43-м тысячам.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации по угрозе распространения коронавирусом.

Так, по информации на вторник, 29 сентября, в Петербурге за сутки подтвердили еще 251 случай заболевания коронавирусом.

Всего с начала пандемии в Петербурге выявили 42 745 случаев коронавируса. При этом выздороветь успели почти 29 тысяч человек.

Отметим, что в стране число заболевших превысило 1,16 млн человек.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге на лечение больных COVID-19 продолжают принимать 13 городских больниц и один детский стационар. В городе развернуто более четырех тысяч коек для таких заболевших. Свободными пока остаются около 600.

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