Петербург сохранил второе место по приросту заболевших COVID-19

Петербург сохранил второе место по приросту заболевших COVID-19
Петербург - один из лидером по числу заболевших коронавирусом. Фото: gov.spb.ru

Петербург по-прежнему занимает одну из лидирующих позиций в рейтинге по числу заболевших коронавирусом в России.

Такие данные опубликовал штаб по борьбе с распространением коронавируса. Так, на утро вторника, 29 сентября, в Петербурге с начала пандемии COVID-19 было зафиксировано 42 745 заболевших. В частности, за последние сутки подтвердили 251 случай.

Таким образом Петербург занимает второе Место по приросту заболевших за последние сутки. Традиционно, Северную столицу опережает только Москва.

В России коронавирус выявили более чем у миллиона человек.

Несмотря на это, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге пока не планируют возвращать масштабные ограничительные меры. Об этом сообщал губернатор Северной столицы Александр Беглов. По его словам, ввести меры все же будет необходимо, если ситуация начнет стремительно ухудшаться. Отмечалось также, что помочь избежать введения ограничительных мер сможет соблюдение петербуржцами введенных в городе правил.

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