Россиянам объяснили, почему нельзя ускорить вакцинацию от коронавируса

Россиянам объяснили, почему нельзя ускорить вакцинацию от коронавируса
Для прекращения распространения коронавируса необходимо вакцинировать 70-80% населения. Фото: unsplash

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург назвал причину, по которой в России нет возможности ускорить вакцинацию от коронавирусной инфекции.

По словам Гинцбурга, которые передает РИА Новости, было бы отлично, если бы процесс вакцинации в стране ускорился. Однако этого сделать пока нельзя, поскольку «пропускная способность ограничена». При этом он отметил, что пока не существует аргументов в пользу переноса массовой вакцинации на более позднее время.

Специалист подчеркнул, что сейчас в столице вакцины получают до 600 человек в сутки. Общее число людей, уже привитых от коронавируса, перевалило за пять тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве рассказали, как себя чувствуют добровольцы после вакцины от коронавируса. Значимых побочных реакций на укол у добровольцев не было.

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