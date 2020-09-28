В Минздраве рассказали, как себя чувствуют добровольцы после вакцины от коронавируса

Вакцинацию должны пройти как можно больше людей. Фото: pixabay.com

Вакцинацию должны пройти как можно больше людей. Фото: pixabay.com

Более пяти тысяч человек получили вакцину «Спутник V».

В Минздраве РФ рассказали, как себя чувствуют добровольцы после вакцины от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Более пяти тысяч человек приняли участие в испытания нового препарата. На свое самочувствие почти никто не жалуется. Значимых побочных реакций на укол у добровольцев не было, кроме тех, что описаны в инструкции, так что все идет по плану.

Напоминаем, что в России вакцину зарегистрировали 11 августа. Ее разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кудрин предсказал новые ограничения по коронавирусу в России. Он добавил, что в некоторых отраслях снова появятся определенные экономические сложности.