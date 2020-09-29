В Петербурге заработал новый сервис Единой карты петербуржца

В Санкт-Петербурге на платформе проекта Единой карты петербуржца запустили новый сервис «ЕКП-Льготы», разработанный по поручению властей.

Как сообщили в Смольном, этот сервис позволяет горожанам получать информацию о мерах соцподдержки, в которые входят более 100 льгот для различных категорий граждан. Власти отмечают, что в прошлом году льготами воспользовались почти два миллиона человек из Петербурга.

Чтобы получить информацию о потенциально доступных льготах владельцам ЕКП нужно заполнить интерактивную анкету, после чего им будет доступна вся информация. На это уйдет менее пяти минут.

В скором времени появятся новые сервисы: «ЕКП-городской диалог» — система электронных голосований по городским вопросам; «ЕКП-Афиша» — предложение билетов на концерты и в театры; «ЕКП-Волонтер» — сервис о волонтерском движении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что такси в Петербурге подключат к системе «Безопасный город» для борьбы с нелегалами.