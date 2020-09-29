Коронавирус в Петербурге унес жизни еще 30 человек

Коронавирус в Петербурге унес жизни еще 30 человек
Петербург - в лидерах по числу новых заболевших коронавирусом. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге специалисты подтвердили еще несколько летальных случаев от новой коронавирусной инфекции.

Новые данные во вторник, 29 сентября, опубликовал оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Так, по информации штаба, за все время от коронавируса в Петербурге скончались 2924 человек. Таким образом, за последние сутки было подтверждено еще 30 смертельных случаев.

Отметим, что всего в России от коронавируса скончались более 20,5 тысяч человек. Диагноз был подтвержден более чем у миллиона человек. К миллиону приближается и число выздоровевших.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге за последние сутки тесты на коронавирус успели сдать 24 390 человек. При этом медики наблюдают за состоянием 1298 человек. Большая часть находится на самоизоляции. Еще 23 остаются в обсерваторе.

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