Кофе-леди и сыродел: самые необычные вакансии сентября в Петербурге

Аналитики сервиса поиска работы Hh.ru нашли десять самых интересных вакансий в Петербурге.

Одной из таких оказался наставник актерского мастерства. Он должен будет готовить детей разного возраста к съемкам юмористических сюжетов в киношколе.

За зарплату от 50 тысяч рублей одна из компаний ищет креативного продюсера для роликов Instagram YouTube.

Среди необычных вакансий – дизайнер по принтам, модель для рекламы, кофе-леди или кофе-мена. Последний должен будет приобщать гостей к культуре кофе.

В список также попали интернет-маркетолог со знанием итальянского языка, сыродел, грумер, сотрудник по уходу за кошками и блогер.

Ранее gazeta.spb.ru писала о необычных вакансиях, которые предлагались в Петербурге в августе. Тогда специалисты выделяли вакансии ученика формовщика обуви, управляющего загородным домом и специалиста по работе с сообществами и блогерами.