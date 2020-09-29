Кофе-леди и сыродел: самые необычные вакансии сентября в Петербурге

Кофе-леди и сыродел: самые необычные вакансии сентября в Петербурге
В Петербурге открыта вакансия сыродела. Фото: pixabay.com

Аналитики сервиса поиска работы Hh.ru нашли десять самых интересных вакансий в Петербурге.

Одной из таких оказался наставник актерского мастерства. Он должен будет готовить детей разного возраста к съемкам юмористических сюжетов в киношколе.

За зарплату от 50 тысяч рублей одна из компаний ищет креативного продюсера для роликов Instagram YouTube.

Среди необычных вакансий – дизайнер по принтам, модель для рекламы, кофе-леди или кофе-мена. Последний должен будет приобщать гостей к культуре кофе.

В список также попали интернет-маркетолог со знанием итальянского языка, сыродел, грумер, сотрудник по уходу за кошками и блогер.

Ранее gazeta.spb.ru писала о необычных вакансиях, которые предлагались в Петербурге в августе. Тогда специалисты выделяли вакансии ученика формовщика обуви, управляющего загородным домом и специалиста по работе с сообществами и блогерами.

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