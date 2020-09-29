К Медиасиндикату присоединились четыре портала

В сентябре к Медиасиндикату присоединились четыре участника. Среди них – «КиноАфиша», «ПопкорнNEWS», «Городовой» и «Погода1».

Как сообщает Медиасиндикат, среднее число просмотров четырех порталов составляет около 14,5 млн в месяц.

Портал «КиноАфиша» помогает выбрать сеанс, купить билеты, знакомит читателей с новостями из мира кино.

«Городовой» освещает события в России и мире, «ПопкорнNEWS» посвящен новостям отечественного и мирового шоу-бизнеса. «Погода1» транслирует погоду в России и мире.

Ранее gazeta.spb.ru писала о новой площадке М.тв. Канал Медиасиндиката, которая объединила крупнейшие интернет-СМИ Северной столицы. Видеозаписи, попадающие на канал, дублируются на всех сайтах Медиасиндиката, таким образом, опубликованные материалы может увидеть почти два миллиона петербуржцев.